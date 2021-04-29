17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı - Son Dakika

17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
29.04.2021 20:55
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanacak olan 17 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı.
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
UŞAK - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanacak olan 17 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kısıtlamanın ilk saatlerinde Uşak caddeleri boş ve sessiz kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 17 günlük kısıtlama kararı alınmıştı. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kısıtlama başladı. Kısıtlamanın ilk saatlerinde Uşak'ta sokak ve caddeleri boş kalırken, sokakta sadece görevliler ve işlerinden çıkıp eve giden vatandaşlar görüldü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise saat 19: 00 itibari ile denetlemeye başladı.
Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 25 yaralı Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var