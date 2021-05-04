17 günlük tam kapanma ile birlikte depresyon ve anksiyete sıklığında artış görülebilir - Son Dakika

17 günlük tam kapanma ile birlikte depresyon ve anksiyete sıklığında artış görülebilir

04.05.2021 11:32
17 günlük tam kapanma ile birlikte depresyon ve anksiyete sıklığında artış görülebilir, System.String[]

Psikolog Melis Sünetci, pandemi sürecinden özellikle çocuk ve ergenlerin ciddi derecede etkilendiğini belirterek, "17 günlük tam kapanma ile birlikte depresyon ve anksiyete sıklığında artış görülebilir" dedi.

Psikolog Melis Sünetci, pandemi sürecinden özellikle çocuk ve ergenlerin ciddi derecede etkilendiğini belirterek, "17 günlük tam kapanma ile birlikte depresyon ve anksiyete sıklığında artış görülebilir" dedi.

Psikolog Melis Sünetci, pandemi sürecinde çocuk ve ergen başvurularında özellikle depresyon başta olmak üzere anksiyete, öfke kontrolü, takıntılar gibi problemlerin artışına dikkat çekti. Sünetci, "Tam kapanma ile birlikte aile bireylerinin birbiriyle geçirdiği zaman dilimi sağlıklı bir etkileşim olmasa dahi artmış bulunmaktadır. Çocuk ve ergenler yetişkinlere göre öfkelerini daha az kontrol edebiliyor ve ebeveynlerine göre daha fazla depresif bir süreç geçirebiliyorlar. Ailede Covid-19 sebebiyle kayıp yaşayan bir çocuğun kaygısı ile bir kayıp yaşanmamasına karşın ailenin Covid-19'a karşı aşırı tutumunun etkileri benzer düzeyde olabiliyor. Temizlik konusunda eskiden olduğundan daha hassas bir tutum benimseyebiliyor. Bu gibi durumlarda çocukların günlük hayatlarındaki kaygı düzeylerini arttırıyor" dedi.

"Ekran kullanım süreleri çok arttı"

Sünetci, bu süreçte ekran kullanım sürelerinin çok arttığını belirterek, "Okul yok, arkadaşlarla bir araya gelip bir kahve içmek veya sitedeki parka inip salıncakta sallanmak bile yok. Tam da havaların güzelleşmesiyle birlikte enerjilerinin yükselmeye ihtiyaç duydukları şu dönemde ne yazık ki evde geçirmeleri gereken bir süreçle tekrardan karşı karşıyalar. Harekete, koşmaya, etkileşime, sohbete ihtiyaç duyuyorlar fakat bunları karşılamak için alanları yok. Dolayısıyla bir yetişkin gibi kendilerini iyi hissettiren şeyle 'teknoloji' ile sıklıkla temas edecekler. Dolayısıyla onlara iyi gelen teknolojiyi yasaklamanız onun daha da içine kapanmasına, mutsuz, yalnız hissetmesine neden olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi yasaklama yok sınırlama var" dedi.

"Ebeveynlere not"

Bu süreçte ders notlarında düşme, ders çalışmada isteksizlik, online derslere katılamama, ebeveynlerden uzaklaşma, tek başına odada vakit geçirme gibi durumların artışından bahseden Sünetci, ebeveynlerin bu süreçte çocuklarını zorlamamaları gerektiğini belirtti. "Gözlemleyeceğiz, ne hissettiğini, neler olduğunu soracağız ama zorlamayacağız" diyen Sünetci, ergenlerdeki depresyonun asla hafife alınmaması gerektiğine dikkat çeken Sünetci baskıcı, tutucu, aşağılayıcı ebeveyn tutumları depresyonu tetikleyebileceklerinden bahsederek, "Her zaman söylüyorum ders notları çocuğunuzun hayatından önemli değildir. Herkesin evde olduğu bu süreçte ebeveynin gerginliği, öfkesi mutlak ki çocuğa da yansıyacaktır. Duygularımızı regüle etmeye çalışmalıyız. Tüm aile bireylerinin her an bir arada vakit geçirmesi mümkün ve de sağlıklı olmayabilir. Bir yetişkin olarak kendimizle baş başa kalmak istediğimiz zamanlar olduğu gibi çocuklarımızın da odasına geçip tek başına vakit geçirmeye hakkı vardır. En önemli tavsiyem ise 'bol bol aktivite' yapın. Resim çizin, anlamsızca dans edin, yap-boz yapın, kitap okuyun, kutu/kelime oyunları oynayın. Hatta hemen size bir tavsiye de bulunayım 'Azlakırtı bol iletişim' oyununu (yaşa uygun olarak) temin edebilirsiniz. Eğer bu süreç çocuğunuzu ve sizleri ciddi anlamda zorluyor ve baş edemeyecek bir haldeyse bir uzmandan destek almanızı öneririm" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

17 günlük tam kapanma ile birlikte depresyon ve anksiyete sıklığında artış görülebilir

Koronavirüs, Depresyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 günlük tam kapanma ile birlikte depresyon ve anksiyete sıklığında artış görülebilir - Son Dakika


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