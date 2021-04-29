17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı - Son Dakika

17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı

29.04.2021 12:23
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı, System.String[]

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi üreticiler, seralarındaki ürünleri ellerinde kalacak ve değer kaybedeceği endişesiyle toptancı haline ve marketlere satma telaşına girdiler.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi üreticiler, seralarındaki ürünleri ellerinde kalacak ve değer kaybedeceği endişesiyle toptancı haline ve marketlere satma telaşına girdiler. Antalya'nın Aksu ilçesinde seralarda üretim yapan üreticiler, sebzenin en verimli zamanında ürünlerinin değer kaybetmemesi ve dalında kalmaması için bir an önce tüketiciye ulaştırmak istediklerini söylediler.

10 yıldır biber üretimi yapan üretici Recep Bal, 17 günlük tam kapanma nedeniyle ürünlerinin elinde kalacağını düşünerek tedirginlik yaşadığını ifade etti. Üretici Recep Bal, "Ürünlerimizi bir an önce toplayıp, toptancı haline satmak için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki günlerde semt pazarları kapalı olacağı için sadece manav ve marketlerin açık olacağından dolayı bütün çiftçilerde bir tedirginlik var. Son gün ürünlerini toplayıp hale satma düşüncesindeler" dedi.

Toptancı halinde de bir yığılma söz konusu olduğunu belirten üretici Recep Bal, "Yığılma olunca fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Geçen hafta ki biberin fiyatı ile, bu hafta ki fiyat aynı değil. Geçen hafta 7 liraya vermiş olduğumuz biber, bu hafta 3 lira elli kuruş oldu. Yarın ne olacağı da belli değil. Bundan dolayı bir an önce toplayıp, ürünlerimiz serada kalıncaya kadar tüketiciyle buluşturmak için hale götürüyoruz" diye konuştu.

Domates üreticisi genç çiftçi Doğukan Celbiş, bu süreçte sebze fiyatlarının yüzde 45 oranında düştüğünü ifade ederek, çoğu ürünün elinde kaldığını söyledi. Üretici Doğukan Celbiş, "İhracat ve marketlerde büyük ihtimalle durgunluk yaşanacağı için, ürünlerimizi kime satacağımızı bilmiyoruz. Çoğu ürün elimde kaldı. 17 günlük tam kapanma da çiftçiler, ürünleri ellerinde kalacağı endişesiyle büyük sıkıntıya girecekler" dedi.

Üreticinin ürünlerinin elinde kalmasının önüne geçmek için, tam kapanma döneminde denetimli olarak semt pazarlarının açılması talebinde bulunan üretici Çağatay Şekeroğlu, "Bugün patlıcan seramızda hasat yaptık, hale gönderdik. 17 günlük kapanmanın verdiği sıkıntılardan dolayı ürünümüzü satmakta zorluk yaşadık. Geçen haftalarda 4 liraya ürün verirken, bu hafta 2 liraya vermekte zorlanıyoruz. Devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu sürecin hep beraber üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ama pazarları denetimli bir şekilde açarlarsa biz de ürünlerimizi değerlendirme fırsatı yakalamış oluruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı

Antalya, Manav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak         
11:38
Bakan Koca Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler         
11:19
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak         
09:47
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement