17 GÜNLÜK TAM KAPANMA SONA ERDİ - Son Dakika

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başlamış oldu.

Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul 'da trafik de artmaya başlarken olta balıkçıları soluğu Galata Köprüsü 'nde aldı.

Görüntü dökümü: ------------------15 Temmuz köprüsü otomobillerin geçişi-D-100 karayolu Perpa durağı araçların geçişi-Metrobüse binenler - Cevizlibağ'dan görüntü-Tezgahını açan simitçi röp-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar

-Genel ve detaylar