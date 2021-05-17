17 GÜNLÜK 'TAM KAPANMA' SONA ERDİ, ANKARA'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşme' dönemi başladı. Ankara'da da işe gitmek isteyen vatandaşlar sokaklara çıktı, yollarda araç trafiği arttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 ile bugün saat 05.00 arasında uygulanan 'tam kapanma' sona erdi. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte işe gitmek isteyen vatandaşlar, yollara çıktı. Merkezi yollarda araç trafiği başlarken, esnaflar da kepenklerini açmaya başladı.

KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLADITam kapanma döneminin sona ermesiyle, 1 Haziran saat 05.00'e kadar sürecek 'kademeli normalleşme' dönemi başladı. Kademeli normalleşme döneminde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına, 18 yaş altı kişiler ile aşısını yaptırmamış olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar tabi olacak.

Ülke genelinde ise saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma günü saat 21.00'den başlayarak, Cumartesi ve Pazar günleri ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.