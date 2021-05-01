17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor - Son Dakika

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor

01.05.2021 16:27

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tüm hizmetlerini eksiksiz sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tüm hizmetlerini eksiksiz sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Bu kapsamda can dostlar için besleme çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

"Can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma dönemi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydederek, bu kapsamda sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi. Sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelerde yaptıkları besleme çalışmasının yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti; "Havalar ısınıyor. Vatandaşlarımızdan ricam özellikle bu günlerde evlerinin önüne bir kap su ve mama koymaları. Allah'ımın bizlere emaneti olan can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın"

Kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini de yerine getirdiğine işaret ederek; "İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Tüm kurallara uyalım, evimizde kalalım. Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın" dedi.

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor
17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor
17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor
17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor - Son Dakika


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