17 günlük tam kapanmanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu - Son Dakika

17 günlük tam kapanmanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
17.05.2021 07:47
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma saat 05.00 itibariyle sona erdi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma saat 05.00 itibariyle sona erdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.45 itibariyle yüzde 36'yı gördü.
- İstanbul
Son Dakika Mustafa Ceceli, aşka geldi! Eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Survivor 2021'de aile ödülünde gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim