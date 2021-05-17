17 günlük tam kapanmanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu - Son Dakika

Ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar süren 17 günlük tam kapanma uygulaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

ŞEHRE DÖNÜŞ BAŞLADI

Haftanın ilk iş gününde özel araçlarını tercih eden vatandaşların yoğunluğunun yanı sıra tam kapanma sürecini, şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculukları da eklenince kentin ana arter ve caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK OLUŞTU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40'da itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.