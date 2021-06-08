17 Haziran 2021 Tarihinde "Akademik Yayıncılıkta Sürdürülebilirlik Sempozyumu" Düzenlenecektir - Son Dakika

Akademik Yayıncılıkta Sürdürülebilirlik Sempozyumu (çevrimiçi - 17 Haziran 2021/ 13. 00)

Avrupa'da ve dünyada, düzenlediği toplantılar ve kurslar, yazar, editör ve yayıncılıkla ilgili görev yapanlar için hazırladığı kaynaklar ile bilimsel dergi yayıncılığının gelişimine katkıda bulunan, Avrupa'nın bu alandaki en önemli kar amacı gütmeyen kuruluşu olan European Association of Science Editors (EASE) bu yıl 40'ıncı yılını kutluyor. Ülkemizi, 2018 yılında seçildiği EASE Yönetim Kurulu'nda ve aynı yıl kurduğu EASE Turkish Regional Chapter ile EASE içinde temsil eden Prof. Dr. Cem Uzun başkanlığında 17 Haziranda çevrimiçi 4 panelden oluşan "Akademik Yayıncılıkta Sürdürülebilirlik Sempozyum'u" düzenleniyor. Bu sempozyum, 23-25 Haziran arasında EASE tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve teması "sürdürülebilirlik" üzerine olan 15th EASE General Assembly and Conference toplantısının uydu sempozyumudur.

Sempozyumun dili Türkçedir. Sempozyuma ülkemizden farklı alanlardan deneyimli editörler, yayıncılar, araştırmacılar ve TÜBİTAK ULAKBİM'den Ebru Soyuyüce Aydın, Fatma Başar, Sibel Tabanlıoğlu ve Didem Aydan'ın da aralarında olduğu 33 konuşmacı katılacaktır. Panellerden ilk olanında BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dergilerin sorumlulukları ele alınacaktır; diğer üç panel ise genel olarak akademik dergi yayıncılığının sürdürülebilirliği ile ilgili konuları kapsıyor:

Bilimsel Dergilerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından Sorumlulukları Türkiye'de Akademik Dergilerin Sürdürülebilirliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yayın Dili Açısından Yerel Bilimsel Dergilerin Sürdürülebilirliği: Türkçe mi, İngilizce mi? Türkiye'de Akademik Yayıncılıkta Profesyonel Hizmetlerinin Sürdürülebilirliği Sempozyuma katılım ücretsiz olup, her bir oturuma ayrı ayrı kayıt yaptırarak katılmak mümkündür.

Dergilerini geliştirmek isteyen, günceli takip eden, ileriki nesillere sürdürülebilir ve güvenilir bir bilimsel yayın ortamı bırakma arzusunda olan editörlerin, dergi sahiplerinin, yayıncıların ve yayıncılıkla ilgili tüm paydaşların bu panellere katılımı önerilmektedir.