17 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

17 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

17 Haziran 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Gecesi 02:00 İtalya - İsviçre 03:40 Kupa Gecesi 05:40 UEFA Euro 2020 Özetler 06:15 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller 06:35 UEFA Euro 2020 Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 UEFA Euro 2020 Özetler 09:50 Hava Durumu 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:25 UEFA Euro 2020 Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 TBMM-TV 15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler 18:00 Kupa Günlüğü 19:00 Ukrayna - Kuzey Makedonya 22:00 Danimarka - Belçika

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