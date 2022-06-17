Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
04:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:45 Özel Dosya
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021-2022 Sezonu Derleme
13:50 Özel Dosya
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
23:30 Set Sayısı
23:55 Sırbistan - Türkiye
Son Dakika › TV › 17 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika