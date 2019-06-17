17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
12 dakika önce
- Halk oyunları gösterisinden detaylar Toplantıya katılanlardan görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi Ödül töreninden detaylar Fotoğraf çekimi Konuşmacı detayları Konukların programdan ayrılmaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17...
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:08 Kaynak: AA
- Halk oyunları gösterisinden detaylar
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin gelişi
Ödül töreninden detaylar
Fotoğraf çekimi
Konuşmacı detayları
Konukların programdan ayrılmaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı. (3)
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