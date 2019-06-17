Son Dakika Haberleri: 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
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17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü

12 dakika önce

- Halk oyunları gösterisinden detaylar Toplantıya katılanlardan görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi Ödül töreninden detaylar Fotoğraf çekimi Konuşmacı detayları Konukların programdan ayrılmaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17...

- Halk oyunları gösterisinden detaylar
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi
Ödül töreninden detaylar
Fotoğraf çekimi
Konuşmacı detayları
Konukların programdan ayrılmaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı. (3)
17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Bekir Pakdemirli, Güncel
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