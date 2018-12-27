17 ilde eğitime kar tatili
1 saat önce
Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.
Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:04
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