17 ilde eğitime kar tatili

Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

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