Son Dakika Haberleri: 17 ilde eğitime kar tatili

17 ilde eğitime kar tatili

1 saat önce

Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

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Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:04 

Ekonomi
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