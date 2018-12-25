Son Dakika Haberleri: 17 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

17 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

11 dakika önce

GAZİANTEP merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

17 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirilirken, 8 kişinin daha arandığı belirtildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nın 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı. Darbe girişimi öncesi 'mahrem imamlar' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:27 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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