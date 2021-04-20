17 ilde FETÖ operasyonu: 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı - Son Dakika

17 ilde FETÖ operasyonu: 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ankara'daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak, 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıklarına ve bazıları için örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Son Dakika

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı

5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti

Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti

Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı

Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı

Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi