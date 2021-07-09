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17 ilden 50 muhtar, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Hakkari'de buluştu - Son Dakika

17 ilden 50 muhtar, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Hakkari'de buluştu

09.07.2021 23:26

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz" sloganıyla başlatılan Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin dördüncü toplantısı kapsamında 17 ilden 50 muhtar Hakkari'ye geldi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz" sloganıyla başlatılan Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin dördüncü toplantısı kapsamında 17 ilden 50 muhtar Hakkari'ye geldi.

Kentteki Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra projenin tanıtım videosunun yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, projeye ilişkin toplantılardan birinin kentte yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bunun, Türkiye'de birlik, beraberliğin pekişmesi, muhtarların kaynaşması ve bilgilenmesi açısından iyi bir proje olduğuna vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hakkari Türkiye'nin çok önemli bir köşe taşıdır. Geçmişte terörden Türkiye'nin en çok acı çekmiş ilimiz, en çok şehit verdiğimiz yer Hakkari. Bizim 3 bin 270 civarı şehidimiz var. 710 civarı Hakkarili, geri kalan da asker, jandarma, polis ve ülkenin her yerinden gelen vatan evlatları. Hakkarililerle tarihin her döneminde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmuş, Osmanlı'nın yanında olmuş ve tercihini hep vatandan, devletten yana kullanmış."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner de projenin başarıya ulaşma göstergelerinden birisi olan muhtarların bölgeler arası diyaloglarının artırılması hedefinin adım adım sahaya yansıtılmasını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Proje ile doğu ve batı bölgelerindeki tüm muhtarların bir araya gelmesi, tanıştırılıp kaynaştırılmasının amaçlandığını aktaran Üstüner, "İnsanlık tarihi boyunca benzeri olmayan bir salgının içinden geçerken muhtarlarımızın, milletimizin tüm diğer zümreleri gibi üstün bir bilinçle verdikleri mücadele takdire şayandır. Ancak önümüzdeki dönem bu mücadele azmi ve iradesine daha çok ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Birlikte çalışınca yerelde güçleneceğimize olan inancım tam." diye konuştu.

Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise kentte projeye ilişkin 4. toplantıyı düzenlediklerini söyleyerek, gösterdikleri çabadan dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Bölgedeki muhtarların zorlu koşullara rağmen iyi mücadele verdiğine işaret eden Aktürk, "Türk milleti asırlardır birlik, beraberlik içinde hareket etmiş, savaşta, barışta, düğünde, cenazede, felakette, şölende ortak bir tavır sergilemiş, beraber ağlamış, beraber gülmüştür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Davranış Bilimleri Uzmanı Songül Yiğit, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve Kızılay İl Şube Başkanı Recep Bozkurt sunum yaptı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Programa vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentteki bazı köy ve mahalle muhtarları da katıldı.

17 ilden 50 muhtar, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında Hakkari'de buluştu
17 ilden 50 muhtar, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında Hakkari'de buluştu
17 ilden 50 muhtar, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında Hakkari'de buluştu
17 ilden 50 muhtar, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında Hakkari'de buluştu
17 ilden 50 muhtar, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında Hakkari'de buluştu

Öğretmenevi, Hakkari, Türkiye, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 17 ilden 50 muhtar, 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında Hakkari'de buluştu - Son Dakika


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