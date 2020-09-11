"17. İmam Hatipliler Kurultayı" yarın yapılacak - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen "İmam Hatipliler Kurultayı"nın 17'ncisi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle İstanbul'a alınan 17. İmam Hatipliler Kurultayı, Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

480 il ve ilçe derneğinin canlı bağlantı ile katılacağı kurultayda, yılın şiarı ve sonuç bildirisi açıklanacak.

Kurultayda, Nevşehir Alemdar Başkanı Dr. Fatih Yakut, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal'ın selamlama konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da bir konuşma yapması bekleniyor.

Kurultayda, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de açılış konferansını verecek, birinci oturum Prof. Dr. Zülfikar Durmuş ve Dr. Necdet Subaşı'nın sunumlarıyla tamamlanacak.

Konukların Ankara ve Nevşehir'den canlı bağlantı ile katılacağı programın ikinci oturumunda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "İmam Hatip Okullarında Yeni Dönem ve Üniversite Sınav Başarıları" konulu bir konuşma yapacak. Kurultay, şiar sunumu ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nda, hem yıllık değerlendirme yapılıyor hem de gelecek vizyonu açısından önemli konular tartışılıyor. Buradan çıkan sonuçlar imam hatip kimliği, okullardaki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve ileriye dönük çalışmalara ışık tutuyor.