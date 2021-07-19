Üye Girişi
Gürcistan'da "AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü" konferansı başladı - Son Dakika

Gürcistan'da "AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü" konferansı başladı

19.07.2021 16:33

Gürcistan'ın Batum kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin katılımıyla "AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü"...

Gürcistan'ın Batum kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin katılımıyla "AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü" konulu konferansın açılışı yapıldı.

Konferansın açılışında konuşan Zurabişvili, ülkesinde böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Moldova, Ukrayna ile Gürcistan'ın dış politikasında ortak amaçlar olduğunu ifade eden Zurabişvili, ülkesinin AB ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Zurabişvili, "Gürcistan'ın Avrupalı ??geleceği ve tercihi kaçınılmazdır ve tarihimizden ayrılmazdır." dedi.

Gürcistan'ın yaşadığı toprak bütünlüğü sorunu ve Rusya'dan gelen güvenlik tehditlerine rağmen Tiflis yönetiminin AB ile entegrasyonu yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam ettiğini aktaran Zurabişvili, bu yolda AB'den de önemli destek aldıklarını, Michel'in de konferansa katılmasının bunun bir örneğin olduğunu vurguladı.

Başbakan Garibaşvili ise 2024'te AB'ye üyelik için başvuru yapacaklarını, AB ile üyelik yolunda başarılı bir şekilde adım atmaya devam edeceklerini açıkladı. Ülkesinin yaşadığı güvenlik tehditlerine değinen Garibaşvili, Rusya'nın gerek ABD'deki başkanlık seçimleri olsun, gerek Ukrayna'ya uyguladığı şiddet politikası, gerek Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne karşı yaptığı saldırılar olsun dünya genelinde istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını savundu.

Karadeniz bölgesindeki güvenliğin sürdürülmesinin dünya için önem taşıdığını belirten Garibaşvili, "Karadeniz bölgesi, bir çatışma yönetiminin mikro dünyasıdır çünkü burada barış ve istikrarı koruyabilirsek başka bir yerde de bunu yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy de Ukrayna'nın AB ile entegrasyonunun devam ettiğini ama bu sürecin daha hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini anlatarak bu yolda Gürcistan ile Moldova ve Ukrayna'nın birbirine karşı dayanışma içinde olmaları gerektiğine işaret etti. Rusya'nın ülkesine yönelik uyguladığı işgal politikasını değerlendiren Zelenskiy, "Ne yazık ki Rusya Federasyonu egemen toprakları işgal ediyor ve bu konuda ortada bir yerde buluşup AB'den destek almak önemlidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, üç ülkenin AB'nin tam üyesi olmak istediğini ancak bunun için büyük bedel ödediklerini kaydederek "Bunlar bizim değerlerimiz. Ne yazık ki, bu başarılar için özel bir bedel ödüyoruz. İşgal, ilhak ve diğer sorunlar yıllardır bizi rahatsız ediyor." dedi.

Sandu konuşmasında Gürcistan ile Ukrayna ve Moldova'nın Doğu Ortaklığı üyesi ülkeler olduğunu hatırlatarak bu yönde ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Moldova'nın, Doğu Ortaklığı kurulduğu zaman başarılı bir ülke olarak göründüğünü ama daha sonraki dönemlerde çeşitli krizlerin yaşanmasıyla belli sorunların yaşandığını dile getiren Sandu, Brüksel'de zamanında bunu fark ettiklerini kaydetti.

Sandu, kendisin Devlet Başkanı seçilmesinin ardından ülkesinde başarılı reformlar başlatarak Avrupa standartlarına uyum sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Sandu, özelikle yolsuzluğa karşı ciddi mücadele verdiklerini ve bu yönde AB'den destek talep ettiklerini belirterek "Yolsuzlukla mücadeleye devam edeceğiz ve kaybolan, çalınan varlıkları iade edebileceğiz. Yolsuzluk Moldova'nın sınırlarını aşıyor. Bu yüzden Avrupa kurumlarının yardımına ve AB üye devletlerinin yardımına ihtiyacımız var." dedi.

Açılışta konuşan Michel, AB üyeliğine giden ülkelerin bu yolda tehdit, saldırgan politika, kışkırtıcı girişimler ile karşı karşıya kaldıklarını ama AB'nin bu ülkelere destek vermeyi sürdüreceğini kaydederek"Avrupa Birliği yanınızda ve sizinle tam dayanışmasını ifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Bundan 12 yıl önce kurulan Doğu Ortaklığı'nın başarılı bir proje olduğuna dikkati çeken Michel, "Aralık ayında Brüksel'de bir sonraki zirveyi gerçekleştireceğiz, herkese AB'nin ülkeleriniz için güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğinin sözünü veriyoruz." şeklinde konuştu.

Michel, AB'nin ortak ülkelerde ekonomik kalkınması için önemli fonları ayırdığı bilgisini paylaşarak bu ülkelerde ciddi altyapı projelerini da destekleyeceklerini söyledi.

Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı
Gürcistan'da AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konferansı başladı

Charles Michel, AB Konseyi, Moldova, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 'AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü' konferansı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti 17:43 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü 17:34 Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17:17 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi 16:34 Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! 16:28 Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 14:51 Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Taliban'ın 14:26 Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım

Son Dakika Haberleri
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:28 Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz         
17:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı         
17:26
İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı         
17:11
Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı         
16:33
CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in "Gediz'e zehir akıyor" iddiasına tepki: Kendi çöplüğünü temizlesin         
16:02
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 17:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'da "AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü" konferansı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement