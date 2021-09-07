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17'inci Venedik Mimari Bienali: Küllerinden Yeniden Doğmak! - Son Dakika

17'inci Venedik Mimari Bienali: Küllerinden Yeniden Doğmak!

07.09.2021 16:53
17'inci Venedik Mimari Bienali: Küllerinden Yeniden Doğmak!, System.String[]

Ana misyonu Beyrut'un mimari anlamda yeniden inşasını konu alan etkinlik de mimar, mühendis ve sanatçılar bir araya gelerek bilgi ve proje paylaşımlarında bulunacaklar.

Ana misyonu Beyrut'un mimari anlamda yeniden inşasını konu alan etkinlik de mimar, mühendis ve sanatçılar bir araya gelerek bilgi ve proje paylaşımlarında bulunacaklar.

Uluslararası mimarlar birliği ve UNESCO'nun himayesinde Beyrut'un yeniden kalkınmasının zorlukları üzerine uluslararası forum!

Beyrut limanının patlamasının ardındaki felaket, uluslararası topluma Lübnan'ın uzun yıllardır içinde bulunduğu insani, ekonomik ve siyasi krizi gözleri önüne serdi.

Uluslararası mimarlar ve sanatçılar, Beyrut şehri için bir destek operasyonunu düşünmek ve somut girişimlere yol açan değişim için uluslararası bir platform başlatmak için birleşmeyi seçtiler.

17'inci Venedik Mimari Bienali: Küllerinden Yeniden Doğmak!

14-15 Eylül 2021 tarihleri ??arasında aşağıdaki temalar etrafında dört oturum planlandı.

- Yerel ve uluslararası düzeyde yeniden yapılanma ve girişimlerin çeşitliliği.

Stratejik şehir planlama çerçevesinde STK'ların ve diğer derneklerin rolü ve sahadaki eylemlerinin önemi.

Şehir, liman ve deniz arasındaki ilişki: Uzlaşma nasıl yönetilir, gelecekteki gelişmeleri desteklemek için yeni elverişli fırsatları yakalamak üzere hangi çözümler düşünülebilir?

"Kaybedilen evler" Geleceğin mimarisi: somut olmayan mirası, inşa edilmiş miras kadar önemli olan bir şehrin nasıl yeniden inşa edileceği. Çok sayıda sosyal, etkinlik ve kültürel bileşenle tanımlanan bir topluluğun bağları nasıl yeniden örülür?

Tabanlıoğlu Mimarlık da Forum'da!

Türkiye'den Tabanlıoğlu Mimarlık adına katılan Melkan Gürsel; Deneyimlerimizle uluslararası bir platformda ülkemizi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Çözüm odaklı ve sürdürülebilir mimari yaklaşımlar geliştirerek Beyrut'un yeniden yapılandırılması ve değerinin geri kazandırılması konusunda önemli kararlar alacağımıza eminiz.

Katılımcı mimarlık firmaları arasında ise özellikle şunları sayabiliriz: Vasconi Architecture adına Thomas Schinko, RPBW (Renzo Piano Building Workshop), Architecture Studio, Lina Ghotmeh Architects, Sylvia Yammine Architects, Tabanlıoğlu Mimarlık İstanbul, Atelier J. ve S. Tabet

Beyrut Küllerinden Yeniden Doğacak!

Kapanış konferansı, Lübnanlı ve uluslararası toplumu, sahadaki eylemleri desteklemeye ve tüm paydaşları tarafından benimsenen bir ana plan çerçevesinde uzun vadeli bir yeniden yapılanma programı başlatmaya devam etmek için harekete geçirecek.

Ev Sahibi San Clemente Kempinski Selim Uyar

Bağışçıları teşvik etmek için, Selim Uyar Ev sahipliğinde San Clemente Kempinski Sarayı tarafından görkemli bir ortamda bir yardım yemeği ve gala gecesi düzenlenecek.

Uluslararası sanatçıların cömertliği sayesinde bir sergi düzenleniyor.

Bu iki etkinlik sırasında toplanan fonların tamamı, geleceğin mimarlarını eğitmekten sorumlu ve bir takım gönüllülerin operasyonuyla şehrin yeniden inşasında güçlü bir şekilde yer alan Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi ALBA'ya bağışlanacak.

Konferanslar, başta Hedva Ser, Koen Vanmechelen, Özge Günaydın, Rudy Rahme, Yara Lapidus, Krista Kim olmak üzere her kesimden sanatçı, görsel sanatçı, müzisyen, şairin konuşmalarıyla noktalanacak.

Türk Heykeltıraş Özge Günaydın'dan Dev Boyutta " Zümrüt'ü Anka Kuşu"

Organizasyonun küratörlüğünü üstlenen Ayten Mirzoyeva tarafından davet edilen sanatçı Özge Günaydın'ın etkinlik için aylar öncesinden hazırladığı 2 metre boyunda Zümrüt'ü Anka Kuşu heykeli ve NFT projesiyle katıldığı forum, sanat yönüyle de gözleri dolduruyor. Mitolojide küllerinden yeniden doğmayı temsil eden Zümrüt'ü Anka Kuşu uluslararası lisanın sembolünü oluşturuyor. Yaptığı heykeli Beyrut patlamasında hayatını kaybeden 218 insana ithaf eden sanatçı, heykelin üzerine aynı adette tüy koyarak dev boyuttaki heykelini Venedik'te sergileyecek. Aynı zamanda dijital olarak da aynı sembolü taşıyan bir NFT projesi üreten Özge Günaydın, projeye katılım ve katkı sağlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dijital proje ise gala gecesinde üç boyutlu bir Show la izleyicilerle buluşacak.

17'inci Venedik Mimari Bienali: Küllerinden Yeniden Doğmak!

Tabanlıoğlu Mimarlık, Lübnan, Simurg, Liman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 17'inci Venedik Mimari Bienali: Küllerinden Yeniden Doğmak! - Son Dakika Magazin


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