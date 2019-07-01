Son Dakika Haberleri: 17'inci yüzyıldan günümüze uzanan tarihi su kemerine koruma ağı
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17'inci yüzyıldan günümüze uzanan tarihi su kemerine koruma ağı

1 saat önce

İzmir'de, kentin en önemli figürleri arasında yer alan Yeşildere Caddesi üzerindeki tarihi su kemeri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

17'inci yüzyıldan günümüze uzanan tarihi su kemerine koruma ağı, System.String[]
İzmir'de, kentin en önemli figürleri arasında yer alan Yeşildere Caddesi üzerindeki tarihi su kemeri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Çalışmanın ilk adımı olarak 17'inci yüzyıldan günümüze uzanan tarihi yapı koruyucu ağ ile kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında başlaması hedeflenen restorasyon öncesinde Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan Vezirsuyu Su Kemeri için koruma çalışması başlattı. 1674 yılında Vezir Ahmet Paşa tarafından yaptırılan su kemerinin derzlerinde boşalmalar olduğu, bağlantısı kopan taşların caddeye düştüğü tespit edildiği için kemerlerin korunmasına ve çevreye karşı oluşturduğu risklere yönelik güvenlik önlemleri alındı. Kemerlerde yapısal bir sorun bulunmamasına karşın, altından geçen caddedeki trafik yoğunluğu nedeniyle can ve mal güvenliğini sağlamak için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da onayıyla koruma ağı uygulamasına başlandı. Restorasyon projesi kapsamındaki imalatların ise tarihi su kemerinin koru ma alanındaki kamulaştırma çalışmalarının ardından başlayacağı belirtildi.

17'inci yüzyıldan kalma

Yeşildere üzerinde görülen ve Vezirsuyu Su Kemeri olarak adlandırılan su yolu, Vezir Ahmet Paşa tarafından 1674 yılında yaptırıldı. Bu yeni hat sayesinde kentteki eski ve yeni binalar ile 73 yeni çeşmenin ihtiyacı karşılandı. Vezirsuyu kemeri, 160 metreye yakın uzunluğa sahip ve aşağıda 4 yukarıda ise 9 kemer ile Yeşildere'yi geçtiği belirtilirken, bugün su kemeri 0,55 metre yan duvar kalınlığı ve yaklaşık 0,60 metre genişliğindeki bir kanal ile kuzey-güney doğrultusunda uzanıyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
Yeşildere, İzmir, Güncel
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