17. İstanbul Bienali - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek "İstanbul Bienali", 17 Eylül-20 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen bienal, bu yıl kitapçılar, sahaflar, hastaneler, huzurevleri, kafeler, metro durakları ve özel bir radyo istasyonunun da aralarında olduğu farklı mekanlara yayılacak.

Tarihi semtlerdeki müzelerin yanı sıra bir hat ve cilt atölyesi, 15. yüzyıldan kalan bir hamam, 20 yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, göçmen sanatçılar tarafından kurulan bir sanat alanı da bienal mekanları arasında yer alacak.

Bienalin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh üstlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen etkinlik, farklı coğrafyalarda ve disiplinlerde çalışmalar yürüten kişileri bir araya getirerek, aralarındaki etkileşimi besleyen, güçlendiren bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

Bienal sergileri Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih'te izlenebilecek

Bienalin sergileri Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih semtinde ziyarete açılacak.

Beyoğlu'ndaki bienal mekanları arasında daha önce serginin üç edisyonuna ev sahipliği yapan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul'un Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA) ve İstanbul'daki en eski Rum okullarından, 1999'dan bu yana kapalı olan Merkez Rum Kız Lisesi yer alacak.

Kadıköy'desavaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sanatçıların kurduğu arthereistanbul ile Müze Gazhane ziyaret edilebilecek.

Fatih'te ise Türkiye'nin önde gelen hat ve cilt sanatçılarından Prof. Emin Barın'ın 1987'ye kadar atölye olarak kullandığı, iki yıl önce bağımsız sanat alanı olarak yeniden açılan Barın Han ile İstanbul'un en eski hamamlarından Küçük Mustafa Paşa Hamamı bienale ev sahipliği yapacak.

Bienal projelerinin bir bölümüne internet üzerinden de erişilebilecek. 2021'de Açık Radyo aracılığıyla bienal katılımcılarını ağırlayan Radyo Bienal'in İngilizce yayınları bir podcast serisi olarak sunulacak.

Bienal film programının ilk kısmı, 41. İstanbul Film Festivali'nde 8-17 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.