17. İstanbul Bienali Açık Radyo'dan dünyaya seslenecek - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, mayıs ayında radyo dalgalarıyla yayılmaya başlıyor.

Bienalin hem katılımcısı hem de mekanlarından biri olarak konumlanacak Açık Radyo 95.0, bugünden itibaren her pazartesi 15.30'da "Radyo Bienal" başlıklı yeni bir programa ev sahipliği yapacak.

Ekime kadar devam edecek program, farklı disiplinlerden birçok sanatçı, araştırmacı, akademisyen ve edebiyatçıyı ağırlayacak.

17. İstanbul Bienali katılımcılarının Açık Radyo'ya özel üretecekleri işler, arşiv sesleri, ses müdahaleleri, söyleşiler ve şiir okumalarını içerecek program vasıtasıyla, bienal kapsamındaki pek çok projeye ait farklı üretimler bienal izleyicisiyle ilk defa Açık Radyo 95.0 üzerinden buluşma imkanı bulacak.

Zeyno Pekünlü tarafından hazırlanan 17. İstanbul Bienali'nin kamusal programı da farklı disiplinlerden birçok sanatçı, araştırmacı, akademisyen ve edebiyatçıyı Açık Radyo'da konuk edecek.

Radyo Bienal programının kayıtları "www.acikradyo.com.tr" adresi üzerinden, dünyanın her yerinden dinlenebilecek.

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklı bir yapıda gerçekleştirilecek.???????