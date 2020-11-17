17 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

17 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
17.11.2020 06:42
17 Kasım 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Virüs
01:30 Aşk Masalı
02:30 Virüs
03:20 Türk Müziği
04:20 Erkenci Kuş
05:32 Afacan Beşler 4
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Dizi
20:00 Görevimiz Tehlike 3
22:45 Kader Ajanları
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