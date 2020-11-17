17 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

17 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
17.11.2020 06:42
17 Kasım 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
00:15 Benim Adım Melek
00:30 Payitaht Abdülhamid
02:15 52 Hafta
02:40 Fazlası Zarar
03:05 52 Hafta
03:15 Gönül Dağı
03:30 Fazlası Zarar
04:25 Türkan Hanım'ın Konağı
05:15 52 Hafta
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Masumlar Apartmanı
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