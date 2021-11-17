Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
04:00 Spor Artı
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:45 Spor Kitaplığı
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Milli Maç Özel
22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:20 İngiltere Premier Lig Goller
23:30 % 100 Futbol Devre Arası
23:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika