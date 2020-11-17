17 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

Nuri Şahin tüm bilinmeyenlerini anlattı

" Benim için en güzel ve en doğru yer Antalyaspor'du

"Ailece Antalya'da yaşamaktan çok mutluyuz"

"Kariyerimde başarmak istediklerimin çoğunu başardım""Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydım hiçbir eksiğim olmayacaktı""Kariyerim konusunda gururluyum""Borussia Dortmund taraftarıyım""Milli takımda çok iyi bir jenerasyon yakaladık""Şenol hoca gibi yeri geldiğinde bir ağabey, yeri geldiğinde bir baba olabilecek hocaya sahipler""Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 'Ağabey keşke milli takımı bırakmasaydın' dedi""Futbolcular hakkında zeki değil diye eleştiriler yapılıyor; bu seviyede futbol oynamak zeka işi""Harvard'a giderken kimse beni sadece futbolculuk geçmişimle kabul etmedi""Etiyopya'da yaklaşık 30 bin kişiye temiz su sağlamış olacağız""Yusuf Yazıcı gibi fiziksel oyun içinde fantezi yaratan oyunculara ihtiyacımız oluyor""Ersun Yanal büyük bir isim"GALATASARAY MİLLİ MAÇ ARASINDAN YARALI DÖNÜYORSarı-kırmızılılar, 3 önemli oyuncusundan yoksun kaldıMACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU12.00 Milli takım kafilesi, Macaristan sınavı için uçakla Budapeşte'ye hareket edecek.21.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu maçın oynanacağı Puşkaş Arena'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.21.30 Ay-yıldızlılar yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.14.00 Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ve bir oyuncu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.19.00 Ev sahibi ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak.

2021 21 YAŞ ALTI AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ 3'ÜNCÜ GRUP19.00 Türkiye - Kosova (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)

TRABZONSPOR11.00 Bordo-mavili ekip, BB Erzurumspor müsabakası için hazırlıklarına devam edecek.14.00 Teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı yapacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşılaşması için çalışma gerçekleştirecek.

GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşması çalışmalarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG ERTELEME MAÇI13.30 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor

TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

SERBEST DALIŞ19.30 Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalacak.Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede 3 gün üst üste rekorlar arayacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih22.30 TDS Baskonia - Fenerbahçe BekoFIBA Şampiyonlar Ligi22.00 Iberostar Tenerife - Galatasaray7Days EuroCup22.45 Joventut Badalona - Bahçeşehir Koleji

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Fenerbahçe Opet - Sarıyer Belediyespor16.00 Karayolları - İlbank

UEFA ULUSLAR LİGİ

Organizasyon, oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.