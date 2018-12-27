Son Dakika Haberleri: 17 Kasım Terör Örgütünün Tutuklu Tetikçisine İzin

17 Kasım Terör Örgütünün Tutuklu Tetikçisine İzin

1 saat önce

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 4 günlük izin verildiği bildirildi.

17 Kasım Terör Örgütünün Tutuklu Tetikçisine İzin, System.String[]
Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 4 günlük izin verildiği bildirildi.

Atina- Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevinden, Volos kentindeki bir açık cezaevine nakledilen Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla 4 günlük izin kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Kufodinas'a, 2 gün de yol izni verileceği, böylece toplam 6 gün dışarıda olacağı kaydedildi.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen "Lukas" kod adlı Kufodinas'a, daha önce de 5 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.

Kufodinas'ın Volos'taki açık cezaevine nakli ve verilen izinler, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere'nin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan'da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:53 Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel
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