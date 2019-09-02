Son Dakika Haberleri: 17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

7 saat önce

Zeytinburnu'ndaki 19 katlı bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Zeytinburnu'ndaki 19 katlı bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki bir sitede kalan Libyalı aile, 2 yaşındaki kızları Saji Mahmud Issa Elkemaıtı'yı salonda yalnız bıraktı.

Oyun oynayan minik kız, bir süre sonra açık pencereye tırmandı. Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Elkemaıtı'nın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Merkezefendi, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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