17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel 17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye ceza - Son Dakika

17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye ceza

6 saat önce

Adana'da kapasitesinden fazla tarım işçisi taşıyan servis sürücülerine para cezası uygulandı.

17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye ceza, System.String[]

Adana'da kapasitesinden fazla tarım işçisi taşıyan servis sürücülerine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince, tarım işçilerinin güvenli araçlarla taşınmasını sağlamak, muhtemel trafik kazalarında can ve mal kayıplarını asgariye indirmek amacıyla servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 17 yolcu kapasiteli 3 servis aracının haddinden fazla tarım işçisi taşıdığı belirlendi.

Ekiplerin incelemesinde servis aracının birinde 34, diğerinde 28 ve sonuncusunda 25 tarım işçisinin taşındığı tespit edildi.

Sürücü Y.E.A, H.S. ve V.D'ye "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak", "belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak", "aracı başkasının kullanımına izin vermek", "araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Y.E.A'ya ait araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde servis araçlarından birinin koltuklarının sökülerek daha çok yolcu taşınmasını sağlayacak şekilde düzenlendiği görüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların etkinliğinin artırılabilmesi ve muhtemel trafik kazalarında can ve mal kayıplarını önlemek için tarım sektöründe faaliyet gösteren kişi ya da kuruluşların güvenli olmayan ve standart dışı araçlarla tarım işçilerinin taşınmasına izin vermemeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca servis aracı denetimlerinin aralıksız devam edeceği, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atacak taşımalara izin verilmeyeceği bildirildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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