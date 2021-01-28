Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi

28.01.2021 10:25

Adana'da 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza yazıldı.

Adana'da 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Adana- Karataş kara yolundaki denetimde durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir minibüste 33 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.

Suriyeli şoför Ali El Ahmet'e kural ihlalleri nedeniyle para cezası yazıldı, minibüs de trafikten men edildi.

Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi
Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi
Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi
Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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