Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Suriyeli şoför Ali El Ahmet'e kural ihlalleri nedeniyle para cezası yazıldı, minibüs de trafikten men edildi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Adana- Karataş kara yolundaki denetimde durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir minibüste 33 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adana 'da 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza yazıldı.

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