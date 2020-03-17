17 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Sonu

01:30 Süper Lig Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:45 Süper Lig Kısa Özet

06:00 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

07:45 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:30 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

12:15 UEFA Avrupa Ligi Goller

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

14:30 Maç Sonu

15:30 Süper Lig Maç Sonu

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Futbolun Şehirleri

16:30 Maç Sonu

16:45 Süper Lig Maç Sonu

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:35 Maç Başlıyor

20:00 Göztepe - Çaykur Rize

20:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor

20:45 Devre Arası

21:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor

21:00 beIN Manşet

21:00 Göztepe - Çaykur Rize

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 UEFA Avrupa Ligi

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin