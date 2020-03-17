17 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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17 Mart 2020 Star Yayın Akışı
38 dakika önce
17 Mart 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çember: Güven Bana
00:15 Babil
02:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
03:30 Türk Müziği
04:00 Hayalimdeki Gelinlik
04:30 Güzel Köylü
05:50 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Dizi
20:00 Ay Lav Yu Tuu
22:30 Ay Lav Yu Tuu
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