Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Spor Artı
01:55 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
03:55 Avrupa'dan Futbol
04:30 Taktik Analiz
05:25 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Fıfa Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:50 Hava Durumu
09:55 Spor Bülteni
10:00 Spor Bülteni
10:50 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Manşet
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:20 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:55 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
13:40 TFF 1. Lig Özetler
13:45 Takvim Yaprakları
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Hava Durumu
13:55 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:55 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
19:50 Hava Durumu
19:55 Spor Akşamı
20:00 Spor Akşamı
20:55 Avrupa'dan Futbol
21:00 Futbol Aklı
22:25 Aktüel Futbol
22:30 Futbol Anadolu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika