17 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:25 Spor Artı

01:55 Aktüel Futbol

02:00 Stadyum

03:55 Avrupa'dan Futbol

04:30 Taktik Analiz

05:25 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Goller

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:25 Fıfa Magazin

09:50 Takvim Yaprakları

09:50 Hava Durumu

09:55 Spor Bülteni

10:00 Spor Bülteni

10:50 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Manşet

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:20 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:55 Spor Bülteni

13:00 Spor Bülteni

13:40 TFF 1. Lig Özetler

13:45 Takvim Yaprakları

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Hava Durumu

13:55 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:55 Spor Merkezi

18:00 Spor Merkezi

19:50 Hava Durumu

19:55 Spor Akşamı

20:00 Spor Akşamı

20:55 Avrupa'dan Futbol

21:00 Futbol Aklı

22:25 Aktüel Futbol

22:30 Futbol Anadolu