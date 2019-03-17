17 Mart Pazar Dha Spor Gündemi
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SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Bursaspor - GalatasarayBEŞİKTAŞTakım izinliSPOR TOTO 1'İNCİ LİG13.30 Altay - Kardemir Karabükspor13.30 Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor16.00 Adanaspor - Gençlerbirliği16.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:31 Kaynak: DHA
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