Son Dakika Haberleri: 17 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

17 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Bursaspor - GalatasarayBEŞİKTAŞTakım izinliSPOR TOTO 1'İNCİ LİG13.30 Altay - Kardemir Karabükspor13.30 Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor16.00 Adanaspor - Gençlerbirliği16.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir

19.00 Bursaspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

13.30 Altay - Kardemir Karabükspor

13.30 Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor

16.00 Adanaspor - Gençlerbirliği

16.00 Boluspor - Balıkesirspor Baltok

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

19.30 Everton - Chelsea (Cenk Tosun)

22.30 Milan - Internazionale (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

17.30 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol

20.00 İstanbul BBSK - Darüşşafaka Tekfen

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 İstanbul Üniversitesi - Galatasaray

14.00 Beşiktaş - İzmit Belediyespor

16.00 Botaş - Çukurova Basketbol Kulübü

16.00 Samsun Canik Belediye - Fenerbahçe

16.30 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Adana Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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