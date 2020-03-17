17 Mart Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 17 Mart Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

17 Mart Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde...

17 Mart Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ

15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak.

SÜPER LİG 21'İNCİ HAFTA ERTELEME MAÇI

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

ING BSL

20.00 Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor


Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:56 Kaynak: DHA
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