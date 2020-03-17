17 Mart Salı DHA Spor Gündemi

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ

15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak.

SÜPER LİG 21'İNCİ HAFTA ERTELEME MAÇI

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

ING BSL

20.00 Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor