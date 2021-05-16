17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme önlemleri kapsamında; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar faaliyetlerine ara vermeye devam edecek. - ANKARA