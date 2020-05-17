17 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:30 Son Durak

00:40 Müfettiş Gadget

01:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

01:30 Evde Biz Bize

02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

03:55 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 3

10:00 Dizi TV

10:50 Kuruluş Osman

12:10 Jumanji: Vahşi Orman

14:25 Kardeş Payı

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Şansımı Seveyim

22:55 Yalan Dolan

23:20 Kim Milyoner Olmak İster?