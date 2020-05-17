17 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Son Durak
00:40 Müfettiş Gadget
01:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
01:30 Evde Biz Bize
02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
03:55 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 3
10:00 Dizi TV
10:50 Kuruluş Osman
12:10 Jumanji: Vahşi Orman
14:25 Kardeş Payı
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Şansımı Seveyim
22:55 Yalan Dolan
23:20 Kim Milyoner Olmak İster?