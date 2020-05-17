17 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:15 Akasya Durağı

05:30 Müzik Arası

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Macera Avcıları Hindistan'da

14:00 Hayat Tamircisi

15:45 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Tarzan Efsanesi

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Tarzan Efsanesi

23:30 Galip Derviş