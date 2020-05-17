17 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 İtalya Kupası Özetler
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Andorra - Türkiye
01:10 Juventus - Roma
01:20 Napoli - Lazio
01:30 Leicester City - Liverpool
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Fransa - Belçika
03:10 Takvim Yaprakları
03:15 Trabzonspor - Antalyaspor
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Galatasaray - Kayserispor
05:00 Bulgaristan - İtalya
06:40 Spor Kitaplığı
06:43 İstiklal Marşı
06:45 Liverpool - Manchester City
07:00 Leicester City - Liverpool
08:25 Hava Durumu
08:30 Salto
08:45 Spor ve Sağlık
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Fransa - Portekiz
09:30 Fransa - İtalya
11:40 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:55 Kamu Spotu Evde Spor
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Liverpool - Manchester United
15:40 La Liga Goller
15:45 İtalya Kupası Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Trabzonspor - Antalyaspor
16:00 Fenerbahçe - Manisaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
19:00 Bundesliga
19:45 İtalya Kupası Özetler
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Galatasaray - Kayserispor
21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
22:55 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Fransa - Portekiz
23:00 Fransa - İtalya