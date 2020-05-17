17 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 İtalya Kupası Özetler

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 Andorra - Türkiye

01:10 Juventus - Roma

01:20 Napoli - Lazio

01:30 Leicester City - Liverpool

02:40 2018 Dünya Kupası Özetler

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 Fransa - Belçika

03:10 Takvim Yaprakları

03:15 Trabzonspor - Antalyaspor

04:40 Almanya Bundesliga Özetler

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Galatasaray - Kayserispor

05:00 Bulgaristan - İtalya

06:40 Spor Kitaplığı

06:43 İstiklal Marşı

06:45 Liverpool - Manchester City

07:00 Leicester City - Liverpool

08:25 Hava Durumu

08:30 Salto

08:45 Spor ve Sağlık

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Fransa - Portekiz

09:30 Fransa - İtalya

11:40 La Liga Goller

12:00 Ustalara Saygı

12:55 Kamu Spotu Evde Spor

12:55 Kamu Spotu İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Liverpool - Manchester United

15:40 La Liga Goller

15:45 İtalya Kupası Özetler

15:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Trabzonspor - Antalyaspor

16:00 Fenerbahçe - Manisaspor

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu İşte Spor

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

19:00 Bundesliga

19:45 İtalya Kupası Özetler

19:55 Kamu Spotu Evde Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Galatasaray - Kayserispor

21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

22:55 Kamu Spotu Evde Spor

23:00 Fransa - Portekiz

23:00 Fransa - İtalya