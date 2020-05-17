17 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Kuşlarla Yolculuk

00:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:25 Kuruluş

02:10 Sahur Bereketi

03:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

04:50 Yamak Ahmet

05:25 Vefa Dediğin

05:35 Sağlıklı Mutfak

05:45 Mesnevi'den Hikayeler

06:10 Bir Yusuf Masalı

06:20 Mesnevi'den Hikayeler

06:45 Küçük Hanımefendi

07:45 Uğurlugiller

08:45 Kuruluş

08:50 Uğurlugiller

09:45 Diriliş Ertuğrul

09:50 Kuruluş

10:50 Perihan Abla

12:45 Gülşen Abi

12:45 Küresel Tehdit : Kovid 19

13:25 Hacı Arif Bey

13:55 Yedi Numara

14:55 Yeditepe İstanbul

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:05 Dengi Dengine

23:25 Mesnevi'den Hikayeler

23:50 Kuşlarla Yolculuk