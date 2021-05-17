Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:30 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Gamer
13:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Gamer
19:00 1. Lig
20:00 Altay - İstanbulspor
20:45 1. Lig
21:00 Altay - İstanbulspor
22:00 1. Lig
23:00 beIN Teknik
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika