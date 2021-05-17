17 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:30 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Gamer

13:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Maç Saati

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Gamer

19:00 1. Lig

20:00 Altay - İstanbulspor

20:45 1. Lig

21:00 Altay - İstanbulspor

22:00 1. Lig

23:00 beIN Teknik