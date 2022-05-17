Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İtalya Seri A Özetler
03:20 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 Spor Atlası
04:00 Futbol Gecesi
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
14:00 TBMM-TV
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika