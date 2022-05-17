17 Mayıs 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Kelime Oyunu

02:30 Akasya Durağı

04:30 Merhamet

06:00 Kavak Yelleri

07:00 Mutfağım

08:15 Yalan Dünya

10:15 Akasya Durağı

12:15 Merhamet

14:00 Güllerin Savaşı

16:00 Asi

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:45 Kanıt