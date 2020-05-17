17 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

- Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar devam edecek.

Milli satranççılar Işık Can , Arda Çamlar, Handenur Şahin, Ediz Gürel ve Arda Mert Koçu'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Emre Sakçı: Bayramımız kutlu olsun

Batuhan Buğra Eruygun: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Taha Akgül : 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı bu sene evlerimizde coşkuyla kutlayacağız

Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

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