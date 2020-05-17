17 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
Taha Akgül: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı bu sene evlerimizde coşkuyla kutlayacağızDilara Lokmanhekim: Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, biz gençlere emanettir Fatma Zehra Köse: Bayramımız hepimize kutlu olsun Meltem Hocaoğlu Akyol: Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severimBatuhan Buğra Eruygun: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsunEmre Sakçı: Bayramımız kutlu olsun Serap Özçelik Arapoğlu: Biz sporcuların ve gençlerin Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
Milli satranççılar Işık Can, Arda Çamlar, Handenur Şahin, Ediz Gürel ve Arda Mert Koçu'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
Hasan Ali Kaldırım'a Devrim Akarsu'dan video konferanslı antrenman
Tecrübeli sol bek çalışmalarına ara vermiyor
- Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar devam edecek.