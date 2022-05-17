17 Mayıs'ta dolar 15,83 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 15,5492'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,8 artışla 15,8290'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2 yükselişle 16,5520'den, sterlin/TL yüzde 2,7 primle 19,6790'dan satılıyor. Dolar endeksi, arka arkaya düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşıyarak 104'ün hemen altında bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 1,0460 seviyesinde hareket ediyor.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, dolar endeksinde sınırlı düşüş yaşansa da 20 yılın en yüksek seviyelerinin korunduğuna işaret ederek, enflasyonist baskılara dair endişeler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin dolara olan talebin güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını bildirdi.