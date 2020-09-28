17 milyon dolarlık maske, önlük, tulum ihracatı - Son Dakika

17 milyon dolarlık maske, önlük, tulum ihracatı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ağustos ayında ihracatın zirvesine yerleşen Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün elde ettiği başarıda Covid-19 salgınından koruyan cerrahi maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin...

17 milyon dolarlık maske, önlük, tulum ihracatı, System.String[]

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ağustos ayında ihracatın zirvesine yerleşen Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün elde ettiği başarıda Covid-19 salgınından koruyan cerrahi maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin başrol oynadığını belirtip, "Cerrahi maske ve koruyucu giysi ihracatında rekor artışlar yakalayan sektörümüz, bu ürünlerin dış satımında hibe şartının kaldırılmasını bekliyor. Bu sağlanırsa maske ve koruyucu giysi ihracatımızı üç katına çıkartabiliriz" dedi.

Korona virüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada en stratejik ürünlerden biri haline gelen cerrahi maske üretimi için hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının geçen nisan ayından itibaren 2,4 milyar liralık yatırım yaparak yıllık 36 milyar adetlik kapasiteye ulaştığına dikkat çeken Başkan Gürkan Tekin, cerrahi maskede ve tulumda hibe zorunluluğunun Türkiye'nin dünya pazarlarındaki rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Karşımıza çıkan fırsatları kaçırabiliriz"

Türkiye'nin 2020 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında maske ve koruyucu giysi ihracatında yüzde 641 artışla 530 milyon dolar gelir elde ettiğini kaydeden Başkan Tekin, "Maske ve koruyucu giysi ihracatında devlete hibe zorunluluğu nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının maliyetlerinde yüzde 100'e varan oranlarda artışlar meydana geldi. İhraç pazarlarında maske, önlük ve tulumda fiyat tutturamaz hale geldik. Tekliflerimiz pahalı geldiği için maalesef pazar kaybetmeye başladık. Hükümetimizin maske ve koruyucu giysilerde hibe şartı konusunda bir düzenleme getirmesi halinde bu ürünlerin ihracatını üç katına çıkartabiliriz. Bu üretim gücümüz ve kapasitemiz var. Ama hibe şartı kaldırılmazsa üzülerek ifade etmeliyim ki bu kalemlerde karşımıza çıkan fırsatları kaçırabiliriz. Zira Avrupa'da bazı ülkelerin bizden kumaş alıp maske ve tulum üretmeye başladığını öğreniyoruz. Hibe zorunluluğu kaldırıldığı takdirde cerrahi maske ve tulum ihracatında sürdürülebilirliği sağlamış ve kendimize rakip yaratmamış olacağız" diye konuştu.

"İlk 8 ayda yüzde 26,8 artış yakaladık"

AHKİB'in 2020 yılının ilk 8 ayındaki ihracatını da değerlendiren Başkan Tekin, pandeminin gölgelediği dönemde 160'tan fazla ülke ve bölgeye dış satım yaptıklarını, geçen yılın eşdeğer dönemine kıyasla yüzde 26,8 artışla 274,6 milyon dolarlık performansa imza attıklarını açıkladı.

Söz konusu dönemde 10,33 milyar dolarlık sektör ihracatından yüzde 4 pay aldıklarını belirten Başkan Tekin, "8 aylık süreçte en fazla Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarına dış satım gerçekleştirdik. Geçen yılın Ocak-Ağustos aylarında Hollanda pazarına 6,4 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, 2020'nin aynı döneminde 66,13 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2020 yılının ilk 8 ayında lale diyarında 10 katına varan rekor artış yakaladık. İkinci büyük pazarımız olan Almanya'ya 62,14 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl bu rakam 27,5 milyon dolar olmuştu. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ana pazarlarından İspanya'ya yönelik ihracatımız 45,5 milyon dolar olarak raporlara yansıdı. Geçen yılın aynı döneminde Birliğimizin bu ülkeye ihracatı 93,5 milyon dolardı. İspanya pazarındaki bu gerileme pandeminin etkisi ile iptal edilen veya ertelenen taleplerden kaynaklandı. Son aylarda sürekli olarak artan siparişlerle yıl sonuna kadar bu kaybın telafi edilmesini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"17 milyon dolarlık maske, önlük, tulum ihraç ettik"

AHKİB'in Covid-19 ürünleri ihracatında da önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Başkan Tekin, 2020 Ocak-Ağustos döneminde 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettiklerini belirtti. Bu ürünlerde hibe uygulamaları nedeniyle potansiyelin çok altında kaldıklarını dile getiren Başkan Tekin şunları söyledi:

"AHKİB olarak söz konusu dönemde 7,86 milyon dolarlık koruyucu tulum, 7,16 milyon dolarlık maske ve 1,87 milyon dolarlık önlük ihracatı gerçekleştirdik. Bu ürünlerde Birliğimizin ana pazarlarını Almanya, Hollanda, Çin, Azerbaycan- Nahçıvan, Slovakya, Litvanya ve Kazakistan oluşturdu. En çok cerrahi maske ihracatı yaptığımız ilk üç ülke 3,64 milyon dolar ile Almanya, 2,31 milyon dolar ile Hollanda, 1,13 milyon dolar ile Çin oldu. Koruyucu elbisede en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 5,33 milyon dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 2 milyon dolar ile Slovakya, 454 bin dolar ile Çin geldi. Koruyucu tulumlarda ise en fazla ihracat 560 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan'a, 483 bin dolar ile Litvanya'ya, 291 bin dolar ile Kazakistan'a gerçekleştirdik." - MERSİN

17 milyon dolarlık maske, önlük, tulum ihracatı

Koronavirüs, Hazır Giyim, Akdeniz, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 17 milyon dolarlık maske, önlük, tulum ihracatı - Son Dakika Ekonomi

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