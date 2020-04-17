17 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

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17 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
29 dakika önce
17 Nisan 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:00 Son Durak
01:30 Müge Anlı ile Tatlı Sert
01:40 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu
04:40 Müge Anlı ile Tatlı Sert
04:40 Seviyor Sevmiyor
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca Trakya'da
20:00 Kardeş Payı
21:25 Kardeş Payı
21:50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde
22:45 Kardeş Payı
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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