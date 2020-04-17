17 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:00 Son Durak

01:30 Müge Anlı ile Tatlı Sert

01:40 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu

04:40 Müge Anlı ile Tatlı Sert

04:40 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca Trakya'da

20:00 Kardeş Payı

21:25 Kardeş Payı

21:50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde

22:45 Kardeş Payı