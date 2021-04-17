Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kardeşlerim
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:55 Hz. Ömer
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:30 Çılgın Hırsız 3
15:15 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Nisan 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika