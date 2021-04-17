Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 UEFA Avrupa Ligi
01:00 Maç Saati
03:00 Süper Lig
05:00 Maç Saati
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
09:00 Maç Saati
10:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
11:00 beUnited
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:30 Süper Lig
13:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor
14:15 Süper Lig
14:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor
15:30 Süper Lig
16:00 Trabzonspor - A. Hatayspor
16:45 Süper Lig
17:00 Trabzonspor - A. Hatayspor
18:00 Süper Lig
19:00 Göztepe - Galatasaray
19:45 Süper Lig
20:00 Göztepe - Galatasaray
21:00 Süper Lig
23:00 UEFA Avrupa Ligi
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika