Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Camdaki Kız
02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti
04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:30 Güllerin Savaşı
07:00 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Zengo
22:15 Zengo
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Nisan 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika