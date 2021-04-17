17 Nisan 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Camdaki Kız

02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:30 Güllerin Savaşı

07:00 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Zengo

22:15 Zengo